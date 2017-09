Danskerne har en helt forkert opfattelse af, hvor det er farligst at køre bil. Det viser en undersøgelse af trafikkulturen i Danmark foretaget af Epinion på vegne af fagforeningen Business Danmark.

"Der er behov for langt mere oplysning på området. For når vi ikke ved, hvor risikoen for trafikulykker er størst, kan vi heller ikke tilpasse vores adfærd," siger Lars Bundgaard, der er formand for Business Danmarks trafikudvalg.

"Vores undersøgelse påpeger et tryghedsparadoks. Vi ved godt, motorvejene er blandt de allermest sikre. Alligevel gør vores instinktive frygt for fart os mere utrygge på motorvejene end på landevejene. Det kan i sidste ende få bilister til at søge ud på de langt farligere landeveje."