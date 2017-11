Hvad i alverden skal Jaguar med en minibil?!

Hvad betyder ambition for projektet?

”Det betyder rigtig meget, for Jaguar har aldrig bygget en mindre bil. Vi er gået til opgaven med ydmyghed. Jaguar står for sportsvogne og performance-sedaner, så vi har set det som en unik mulighed at skabe en helt ny biltype, der er 100 pct. Jaguar. Som ingeniør har det været en fornøjelse at gå på arbejde for at skabe en bil, der skal kunne så meget forskelligt."

Hvordan kører den?

”Den kører med den lethed og responsive styretøj, som en Jaguar skal have. Jeg har været med fra den første prototype, og det har været spændende hele tiden at minde mine kolleger om, at det ikke bare er en ny lille SUV – det er en Jaguar. Bortset fra F-Type sportsvognen har E-Pace det stiveste chassis, vi har, for det er vigtigt, at den kører lige så godt, som den ser ud.”

Hvordan får I fortællingen ud til yngre kunder?

”Der er ikke andre måder end at blive ved med at bygge biler, der kører, som de ser ud. Det er en rejse for Jaguar, og vi har den fordel, at vores biler kører godt. Vi skal have folk ud at køre i dem, for så er det meget nemmere at sælge dem.”