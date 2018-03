Hvad er nu det: En eldrevet Mascot?

”The classic Mini Electric” kombinerer den klassiske Mini med moderne teknologi. Med bilen vil Mini sende et signal om sit ønske om at bevare det klassiske brand samtidig med at hylde ny teknologi.

På Frankfurt Motor Show i 2017 viste Mini konceptbilen Mini Electric Concept, som baner vejen for mærkets første fuldelektriske bil. Mini Electric er baseret på Mini 3-dørs og vil blive produceret på Mini-fabrikken i Oxford. Mini Electric lanceres som færdig produktionsbil i 2019 – lige inden 60-årsdagen for den klassiske Mini.