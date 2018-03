Kunderne kan vælge mellem mere end 100 lakeringer plus unikke farver, der matcher farveprøven, og med forskellige former for finish. Læderfarver for og bag i to nuancer med et skræddersyet quiltet mønster, kontrastsyning, nakkestøtte med brodering, indgravering i dørgreb og indstigningsliste og eksklusivt metalemblem. Det er også den første Range Rover med mulighed for at vælge 23" fælge.

SV Coupé er også den hurtigste Range Rover i den store klasse nogensinde med en tophastighed på 265 km/t. Motoren er en 5-liters V8 med 565 hk, takket være en stor kompressor. Det gør den til den mest kraftfulde motor, der nogensinde er placeret i en Range Rover. SV Coupé rammer 0-100 km/t på kun 5,0 sekunder.