Hippiekareten er tilbage: Hurtigere og mere miljøvenlig end nogensinde

Volkswagen præsenterer i disse dage konceptbilen I.D. Buzz på biludstillingen i Detroit. Med sit design forbinder I.D. Buzz et af bilhistoriens største ikoner med fremtidens elektriske mobilitet.

– Volkswagens omfattende offensiv af elbiler begynder i år 2020 med udgangspunkt i en helt ny platform. Det er tidspunktet, hvor vi introducerer en helt ny generation af fuldt opkoblede elbiler. I 2025 forventer vi årligt at sælge cirka en million af disse elbiler, og vi vil gøre elektrisk mobilitet til et nyt varemærke for Volkswagen, udtaler bestyrelsesformand for Volkswagen, Dr. Herbert Diess, i en pressemeddelelse

Fortidens Rugbrød inspirerer fremtiden

Hippiekaret, Bulli eller Rugbrød. Kært barn har mange navne og masser af fans overalt i verden. Ejer du selv et Rugbrød, føler du, at du er medlem af et større fællesskab, uanset om du bor i Los Angeles, Berlin eller København. Selvom I.D. Buzz er fremtidens MPV, passer den perfekt sammen med de legendariske forgængere.

– I.D. Buzz er en vision for, hvordan det originale Rugbrød kunne se ud i fremtiden, og den bærer naturligvis nogle af de velkendte stileelementer, som folk i hele verden elsker ved originalen, forklarer designchef hos VW, Oliver Steffani.