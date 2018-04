Her er vinderen af "Verdens smukkeste bil 2018"

Knap var de sidste rester af nytårsfyrværkeriet ryddet op, før Land Rovers Chefdesigner Gerry McGovern blev kåret som Designer of the Year ved Festival Automobile International i Paris.

Og nu er turen så kommet til den bil han har designet. Range Rover Velar modtog nemlig i forbindelse med New York Autoshow prisen 'World Car Design of the Year'.

Det er ikke første gang, at Jaguar/Land Rover modtager priser for ekstraordinært design. Tidligere har Jaguar F-Type, Range Rover Evoque, og sidste år Jaguar F-Pace, modtaget prisen som World Car Design of the Year. Og dette år var altså ingen undtagelse.