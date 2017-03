Her er priserne på den nye Toyota Yaris

Til trods for den øgede motorvolumen er den nye 1.5-liters motor både mere økonomisk og kraftfuld end sin forgænger. Priserne for den nye Yaris med 1.5-liters benzinmotor begynder ved 144.990 kr.

Det er med såkaldt T1-udstyr, der bl.a. byder på centrallås, regnsensor, halogen- forlygter og sædevarme. Går man et udstyrstrin op til T2, får man endvidere fjernbetjent centrallås, 7” multimedie-skærm med Bluetooth til håndfri mobil og trådløs streaming af musik, bakkamera, læderrat, 4.2” TFT-farveskærm i instrumentpanelet foran rattet med skiltegenkendelse samt projektørforlygter.

T2- udstyrsvarianten koster fra 142.990 kr. med 1.0-liters benzinmotor.

Mest udstyr får man dog i de to topudstyrede varianter – enten med Smart-pakke til T2 Premium eller i en mere sprælsk udgave kaldet Flavour. Flavour-udgaven kan bl.a. bryste sig med et kontrastfuldt sortlakeret tag, et interiør med farvemæssige detaljer, der matcher bilens lakering, 16” alufælge, bagspoiler, automatisk foldbare sidespejle med varme samt LED-lys for og bag.

Smart-pakken rummer udstyr som bl.a. forrude med ekstra støjbegrænsning, elruder både for og bag, LED-lys for og bag, automatisk foldbare sidespejle med varme, nøglefri betjening og DAB+ radio.

Mindre støj i kabinen

Toyota-ingeniørerne har i videreudviklingen af Yaris Hybrid haft tiltrængt fokus på at reducere støj og vibrationer – særligt under acceleration – bl.a. ved brug af et nyt motorophæng samt nye drivaksler fortil.

Samtidig skulle justeringer ved både støddæmpere og den elektriske servostyring have forbedret komforten betragteligt og gjort hybridbilens styretøj mere præcist.

Den nye Toyota Yaris kan ses og prøves ved Danmarkspremieren over hele landet til maj.