Her er Jasons nye legetøj

Superbilen fremstilles kun i 1.000 stk. 6.500 håbefulde bilentusiaster og sportsvognssamlere har søgt om lov til at købe et eksemplar.



Fra Danmark er der kun to kunder, som er sluppet gennem nåleøjet. En kunde, som ønsker at være anonym og i øvrigt får bilen leveret i Tyskland - og så Jason Watt, der må siges at være en velkvalificeret Ford-ambassadør.

Watt er gammel britisk Formel Ford-mester og har ejet et hav af sjove Ford'er gennem årene. Inklusiv en Ford GT fra 2005, som er blevet motioneret flittigt på danske racerbaner. Her har den kørt masser af penge ind til velgørende formål gennem Sportscar Event. Det skal den nye også.