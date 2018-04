Her er den vildeste Aventador til dato!

Da Lamborghini lancerede Aventador SV blev den begrænset til 600 styk, og det forventes at Jota bliver produceret i endnu færre eksemplarer. Det er ikke første gang at Lamborghini udvikler en Jota. Den har også lagt efternavn til to af Lamborghini’s mest legendariske modeller, nemlig Miura og Diablo.

Miura Jota var en specialfremstilling, der kun blev produceret i ét eksemplar. Diablo Jota var en lidt anden historie. Det startede med en Diablo SE30, som var navnet på en jubilæumsbil, der var tunet til 530 hk. Samtidig var meget af modellens luksusudstyr fjernet for at få vægten så langt ned som muligt.

Der skulle laves 150 eksemplarer af specialvarianten, men der var en stribe af kunder, som mente, at Diablo’en kunne blive langt vildere endnu – og de havde ret.

Lamborghini udviklede derfor et tuningskit til modellen, som de kaldte for Jota. Lamborghini producerede kun 28 kit hvoraf kun 12 kunder fik det monteret fra fabrikken. Sidenhen er de restende 16 kit solgt til folk, der senere hen fik lyst til at opgradere deres Diablo SE30.