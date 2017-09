Her er den lille Mercedes, der kan køre selv

Mercedes-Benz Concept EQA demonstrerer, hvordan mærkets nye elbilplatform vil kunne bruges i den kompakte klasse.

Bilen har elmotorer på for- og bagakslen med en samlet ydelse på op mod 300 hk. Afhængigt af køreprogram kan den indstilles til at køre med for-, bag- eller firehjulstræk, hvilket kan aflæses på farven i displayet foran på bilen.

Det sorte panel i fronten fungerer simpelthen som en virtuel kølergrill, der ændrer udseende alt efter køreprogram.



Bestem selv, om det er en for- eller baghjulstrækker

På IAA-udstillingen i Frankfurt fortæller Dr. Dieter Zetsche, CEO for Daimler AG og topchef for Mercedes-Benz Cars, at mærket vil have 22 elbiler på gaden i 2022.

Concept EQA har to elmotorer, der vil kunne indstilles til maksimal rækkevidde, maksimal ydelse for sportslige præstationer eller en kombination af begge. Med køreprogrammerne ”Sport” og ”Sport Plus” er der mulighed for at danne sin egen foretrukne fordeling af kræfterne på for- og bagaksel.