Her er de nye detaljer i den faceliftede Octavia

Med 5 millioner solgte biler på verdensplan må Skoda Octavia betegnes som en af mærkets største succeser. Den populære familievogn har nu fået et facelift, som lander på det danske marked i løbet af foråret.

Octavia’en har fået nye infotainmentsystemer. De to radio’er, "Swing" og "Bolero", kommer sammen med navigationssystemerne, "Columbus" og "Amundsen", med et display i glasdesign, som du kan betjene via touch. Topmodellen Columbus fås med et Wi-Fi hotspot, som også kan udstyres med Sim-kort med LTE-hastigheder. Derudover bliver LED-kørelys og bluetooth-telefonforberedelse standard i alle udgaver.

Få styr på traileren

Der kommer også flere tekniske systemer, som kan gøre din hverdag en anelse nemmere. Heriblandt ‘Trailer Assist’, som kan overtage styringen, hvis bilen bakker i et langsomt tempo. Samtidig bliver en større opdatering til ‘frontassist’ standard. Den fås nu med fodgængerbeskyttelse, som fungerer via en radar placeret i bilens frontgrill.

Parkeringsassistenten er også blevet opgraderet. Den fås nu med en bedre algoritme og hele 12 ultralydssensorer. En ny radar i bag-kofangeren, gør det muligt at installere Blind Spot Detection og Rear Traffic Alert.

Det nye facelift fås fra 199.000 kroner, og kan ses hos alle Skoda forhandlere den 10 og 11 marts.