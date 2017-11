Porsche er i fuld gang med udviklingen af den næste generation af 911. Den kommer med al sandsynlighed til at få modelkoden 992, der skal tage over for den pensionsklare 991 Mk II. Selvom modellen først forventes at komme i 2019, er Porsche allerede gået i gang med at tilpasse og forfine køreegenskaberne.

