Her er de danske priser på Audi Q5

Standardudstyr i alle modeller

3-eget multifunktionslæderrat, automatisk nødbremse, netadskillelse, 17" alufælge, forberedelse til anhængertræk, Audi drive select, automatisk nedblændeligt bakspejl, førerinformationssystem mono, fuldautomatisk klimaanlæg, LED baglygter, lys- og regnsensor, midterarmlæn foran, eloxeret tagræling, tyverihæmmende hjulbolte, Xenon plus-forlygter.

Yderligere standardudstyr i udstyrsversionen Sport:

Alufælge 18”, sportssæder foran, blanke rudelister, fuldlakering samt kromindlæg på rattet.

Pris: 33-35.500 kr.

Businesspakke:

Connectivitypakke inkl. smartphone interface, parkeringshjælp plus, sædevarme foran, elektrisk bagagerumsklap, el-indstillelige forsæder, 4 vejs el-indstillelig lændestøtte på forsæder samt stor Adblue-tank – 24 liter (på diesel).

Pris: ca. 33.700 kr.

Lyspakke:

LED-forlygter inkl. LED-baglygter med dynamisk blinklys, fjernlysassistent samt belysningspakke interiør.

Pris: ca. 20.000 kr.

Navigationspakke plus:

MMI Navigation plus med MMI betjeningsenhed all in touch og Audi connect i 3 år, Audi virtual cockpit samt 3-eget multifunktionsrat plus. (Kræver Businesspakke)

Pris: ca. 25.500 kr.

Metallak: ca. 10.900 kr.