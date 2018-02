Her er Danmarks billigste plug-in-hybrid

Gratis ladestander følger med

Ioniq de tre varianter kommer også alle med Hyundais femårs garanti uden kilometerbegrænsning.

”Efter at have oplevet overvældende stor interesse for de første to modeller, har vi store forventninger til Ioniq som plug-in hybrid. For at gøre det endnu mere interessant at køre grønt, tilbyder vi nu en gratis ladestander inkl. standard opsætning i venterabat ved køb af en ny Ioniq electric eller plug-in hybrid,” siger Annegrethe Skovby.

Bor man i lejlighed, har man næppe brug for ladestanderen – og så slipper man til gengæld billigere i abonnement.

Anhængertræk

En del kunder har haft en tendens til at fravælge hybridbilen på grund af, at det ikke har været muligt at montere anhængertræk. Derfor kan man, som noget nyt, få monteret anhængertræk på Ioniq plug-in hybrid samt hybrid. En trailer med bremser, må veje op til 750 kg., hvilket er mere end rigeligt til, at haveaffaldet kan blive kørt til genbrugsstationen, eller den nye sofa transporteres hjem på en trailer med bremser. På el-versionen er det kun muligt at montere cykeltræk.

To udstyrsvarianter

Der kommer to varianter til Danmark, nemlig Trend og Premium. Ioniq plug-in hybrid er bl.a. udstyret med Bluetooth, sædevarme foran, trådløs opladning af mobiltelefon, klimaanlæg, varme i rattet, forberedt til navigation, 6-trins DCT-automatgear, parkeringssensor og bakkamera. Dertil kommer automatisk nødbremsesystem, vognbaneassistent, adaptiv fartkontrol samt syv airbags.

Premium-modellen af Ioniq plug-in hybrid starter fra 289.995 kr. og har desuden smartkey, bakspejl med automatisk nedblænding, blindvinkelsensor og sædevarme i både for- og bagsæder.