Hér er Årets bil i Europa 2018

Det blev den kompakte SUV Volvo XC40, der mandag løb med den prestigefyldte titel som ’Car of the Year 2018’. Tilmed i overbevisende stil. Kåringen skete i forbindelse med åbningen af årets store biludstilling i Genève i Schweiz.



Dermed løb Volvo med titlen foran Seat Ibiza og BMW 5-Serie på de to efterfølgende pladser. Det er første gang, at Volvo får titlen som ’Car of the Year’.



”Volvo XC40 er i mine øje den rigtige vinder og var også Motors favorit. Det er en bil, som både afspejler tidens store trend med SUV- og crossover-modeller, og som samtidig formår at integrere både et højt niveau af sikkerhed, køreglæde og muligheden for at få bil og smartphone til at tale sammen. Det sidste gør det muligt at dele bilen med andre via netop sin smartphone. Også på det område er Volvo XC40 en bil, der peger ind i fremtiden,” siger bilteknisk redaktør på FDMs medlemsmagasin Motor, Søren W, Rasmussen, der er eneste danske medlem af den 60 mand store jury bag Car of the Year-kåringen.



Også Seat Ibiza havde det danske jurymedlem som nummer to på sin blok.



”Seat Ibiza er ganske enkelt en god pakke. Til en relativ lav pris får man en bil, som både kører godt, er sikker og rummelig. Det gør den til en interessant bil, der passer godt til det danske marked. Og så ser den tilmed godt ud,” siger Søren W. Rasmussen.



Det er 55. gang, at en jury af europæiske biljournalister kåre ’Car of the Year’.





Sådan fordelte pointene sig:

Volvo XC40 – 325 pointSeat Ibiza – 242 pointBMW 5-Serie – 226 pointKia Stinger – 204 pointCitroën C3 Aircross – 171 pointAudi A8 – 169 pointAlfa Romeo Stelvio – 163 point