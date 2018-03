Henrik Fiskers nye projekt: En førerløs minibus

Henrik Fisker har sendt os to billeder af hans seneste bil, Fisker Orbit. Den gennemgår netop nu de sidste test inden den skal ud i virkeligheden og stress-testes blandt fodgængere, cyklister, skateboardløbere og alt muligt andet, den kan komme ud for.

Den førerløse minibus er et naturligt skridt mod den førerløse bil. Orbit er eldrevet og fuldt opkoblet til nettet, og den er udviklet til at køre på en fast rute, som den kender. Her er en central skærm i kabinen, men hverken rat eller pedaler.

På gaden til efteråret

Der sidder en elmotor i hvert hjul, og alt efter konfiguration af kabinen er her plads til op til 12 passagerer. Den første prototype går i test i virkelig trafik i efteråret, og der indledes en serieproduktion hos Fisker Inc. I Californien i starten af 2019.

Fisker Orbit er beregnet til brug i større virksomheder, universiteter, lufthavne, indkøbscentre, parker og lignende. Prisen er ikke oplyst.