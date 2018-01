Henrik Fiskers nye bil får Las Vegas til at måbe

I 2016 genstartede Henrik Fisker sit eget bilmærke med navnet Fisker Inc. Han samlede et lille team med to projekter: En elbil med et batteri, der skal være bedre end Teslas, og en spirituel efterfølger til hybridbilen Karma, der også bliver eldrevet.

Den første bil Emotion er baseret på en struktur af kulfiber, aluminium og kompositmaterialer og har en mere rummelig kabine end den nærmeste konkurrent (Tesla). Fisker lover en betjening, der vil gøre teknologi og streaming af medier og data nem og ligetil at bruge, og en rækkevidde på 700 km på en opladning. Det skal åbne for længere ture uden stop for at lade.