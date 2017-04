Heftig højspænding: Her er planerne for fremtiden hos Audi

Audi vil inden 2020 lancere tre helt batteridrevne modeller og herefter elektrificere flere modelrækker. Sådan lyder ambitionen fra det tyske bilmærke i en pressemeddelelse. Som led i elbils­fremstødet har Audi i de forgangne tre år uddannet over 6.000 medarbejdere i at håndtere højspændings­teknik. Herudover engagerer mærket sig i opbygningen af en offentlig lynopladningsinfrastruktur i samarbejde med flere af de andre store bilproducenter i Tyskland.

Selvkørende biler

Audi har indtaget rollen som en af de førende udviklere i Volkswagen-koncernen på det teknologiske område for selvkørende biler, og Audi øger tempoet. Et nyoprettet datterselskab ved navn Autonomous Intelligent Driving GmbH i München arbejder på et system for førerløs kørsel i bymiljøer.

Teknikken skal kunne anvendes i diverse mærkers modeller og er endvidere en vigtig komponent for fremtidens tænkelige mobilitetstjenester som fx robottaxaer. Virksomheden er åben over for flere stærke partnere fra bil- og IT-branchen.

Nye modeller på vej

I løbet af de kommende år får Audi's modelportefølje en betydelig opdatering.

I 2017 er der allerede sket en lancering af nye generationer af vigtige volumenmodeller som Audi Q5 og A5 i markederne, og senere på året lanceres Audi A8.

I 2018 styrker Audi sin luksusklasse yderligere med den anden generation af A7, og samtidig lanceres anden generation af Q3. Den efterhånden store SUV-familie udvides med Q8, og den nye fuldt elektriske SUV, Audi e-tron, lanceres umiddelbart efter.

I 2019 følger Audi e-tron Sportback, der ikke er en SUV men højere end en standard-sedan. Desuden planlægger Audi som en nyhed at lancere Q4, der er et sportsligt compact utility vehicle. I 2020 planlægger Audi at lancere en kompakt premium-elbil.