Har Bentley lige vist den flotteste Continental nogensinde?

Som en forhyler til den internationale biludstilling i Frankfurt har Bentley netop præsenteret den helt nye Bentley Continental GT. Her er ikke tale om et facelift, men derimod en helt ny bil.

Motoren er fortsat en stor 6,0-liters W12’er med to turboladere. Grunden til, at den bliver kaldt en W12, er, at det teknisk set er to V6-motorer, der er sat sammen, så de danner et ’W’

Motoren leverer imponerende 626 hk, og når det krydres med et moment på 897 Nm, har du en cocktail, som kan sende den tunge luksusflyder fra 0-100 km/t på 3,7 sekunder. Accelerationen stopper først ved 333 km/t.