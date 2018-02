Hallo VW, mener I det seriøst – en T-Roc Cabriolet?

SUV’er er den hotteste biltype lige nu, men er vi ved at nå grænsen for, hvad man kan ”SUV-fisere”? Range Rover Evoque Cabriolet er et af de mærkeligste eksperimenter, vi har set, men nu har VW planer om at give T-Roc den samme tur.

Volkswagens bestyrelse har givet grønt lys for udviklingen af en cabriolet baseret på T-Roc. Den er planlagt til at gå i produktion i første halvdel af 2020. Volkswagen investerer 80 millioner Euro i produktionen, der skal foregår Osnabrück, hvor man har mange års erfaring med produktion af cabrioletmodeller.

Fire ud af 10 VW-biler skal være SUV'er

SUV-modellerne står for en markant del af væksten for Volkswagen. Med 720.000 leverede eksemplarer af den nuværende Tiguan, er den blandt de 10 mest solgte bilmodeller i verden og er blandt de tre bedst sælgende SUV’er. Indtil 2020 forventer Volkswagen at udvide antallet af SUV-modeller til 20, og til den tid forventes SUV’erne at udgøre 40 pct. af Volkswagens salg.

Investeringen på mere end 80 millioner Euro i produktionen af den nye cabriolet sker som led i en omfattende modernisering af produktionsfaciliteterne på fabrikken i Osnabrück, der forventes at producere op til 20.000 biler om året.

Det bliver spændende at se, hvordan markedet tager imod en cabriolet-SUV fra VW - det kan jo ske, at folk er ved at være klar til en cabriolet-SUV?