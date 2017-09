Guide til de nye regler: Op til 58.300 kr. billigere biler med ny afgift

Fra 105 til 85 pct.

I praktisk er løsningen lavet, så den høje takst på 150 pct. afgift er uændret, mens den lave takst på 105 procent er sænket til 85 pct. Samtidig er grænsen for overgangen fra lav til høj takst hævet fra 106.000 til 185.000 kr.

Hertil kommer revision af en stribe fradrag. Nogle er fjernet, det gælder eksempelvis fradrag for ABS-bremser og ESC-systemer, som i dag er lovpligtige.

Til gengæld er andre kommet til. Det gælder eksempelvis et nyt, større fradrag i forhold til den stjernetildeling, som biler får ved EuroNCAP's crashtest af biler. Den er denne, som gør, at mikrobiler som Citroën C1 bliver dyrere.

Ændret er også fradraget for brændstoføkonomi. Hidtil har biler fået en reduktion i registreringsafgiften på 4.000 kr., for hver km/l en bil kører over 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler, mens afgiften blev forhøjet med 1.000 kr. for hver km/l, en bil tilbagelægger mindre end 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler i forhold til de officielle EU-mix tal.

Den regel ændres, så fradrag for god brændstoføkonomi først starter ved 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler, uændret med 4.000 kr. pr. km/l. I samme ombæring hæves tillægget til registreringsafgiften for dårlig brændstoføkonomi til 6.000 kr.

Det gør, at dyre luksusbiler med store motorer ikke falder så meget i pris som en mellemklassebil.