Gratis teoriprøve: Kan du bestå teoriprøven?

At gå op til teoriprøven kan være stressende for nogen. Måske har du fortalt en masse mennesker, at du skal op til prøven, eller du har det bare ikke godt med eksaminer.

Det findes der råd for. Det er faktisk muligt at øve sig op til flere gange på forskellige gratis teoriprøver, som du kan tage på nettet, inden du skal op til den rigtige eksamen.

Mange gratis teoriprøver

Vi har lavet en buket af links til sites, hvor du kan tage en teoriprøve gratis. På alle de hjemmesider, vi linker til, har du mulighed for at tage prøve nummer 1 gratis. Du kan sagtens vælge at tage flere prøver på det samme site, men det vil kræve et køb eller et abonnement fra hjemmesiden. Hvis du gerne vil spare de penge, så er der bare om hoppe fra site fra site. Det koster gratis.

Reglerne for teoriprøven

Reglerne for at bestå teoriprøven er ganske enkle, teoriprøven består af 25 billeder hvor du skal besvare en række spørgsmål, hver med op til fire svarmuligheder for hvert billede. Ud af de 25 billeder må du højst krydse forkert i fem billeder. Det er det samme system, som alle de gratis teoriprøver på nettet benytter.