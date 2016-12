Google klar med ny selvkørende bil – nu vil søgemaskinen udfordre taxabranchen

Netop lanceret

Det er de færreste bilmærker, som kan bryste sig af, at der knap nok er gået en uge fra de startede til de præsenterer en køreklar bil. Men når man har Google i rykken, så går tingene anderledes hurtigt.

Direktøren for Waymo John Krafcik har skrevet et indlæg om tankerne bag. Over de seneste seks måneder har et dedikeret hold arbejdet på at udvikle en bil til formålet. De har indgået et samarbejde med Fiat/Chrysler, som har leveret bilen – en Chrysler Pacifica Hybrid – som skal bære alt Googles hardware og software.

Indtil videre er der tale om 100 selvkørende biler, som skal ud på vejene og testes af forbrugere i alle aldre, dog med kørekort, da loven stadig kræver dette.

Ny konkurrent til Uber og taxabranchen

Uber har fra dag ét af været hadet af taxabranchen, som mener, at de kører ulovlig piratkørsel. Nu får de med stor sandsynlighed endnu en modstander, for Waymo har planer om, at deres selvkørende biler skal fungere som en ny form for samkørselsordning. Det bliver spændende at se, hvordan taxabranchen vil se på det.