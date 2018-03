Genève-udstillingen: Her er Bachmanns favoritter

En af de mest ventede biler i år er her slet ikke! Alle er nysgerrige efter at se Audi's første elbil, men i Genève er her kun en forklædt prototype, der endda står inde i en stor kasse. Den er tilsyneladende på størrelse med en Q5, men det er svært at vurdere. Audi e-tron kommer ifølge Auto, Motor under Sport på gaden i august 2018, hvilket er tidligere end ventet. Du hører nærmere, så snart vi ved noget.

