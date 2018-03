Vmax-legende: Kan du huske Pølse-Gunnar?

Racerbil fra Østrig

Interessen for disse Ford Cosworth biler skulle i vinter for alvor stå sin prøve. Gunnar havde i længere tid set en Sierra Cosworth 4x4 bane racerbil fra Østrig til salg på Mobile.de. Prisen var måske lidt for høj, men Gunnar fik en tyskkyndig til at skrive et brev, at Gunnar gerne ville købe bilen, men ikke betale det beløb som ejeren forlangte.

- Vi fik ham ned i pris, og så var jeg jo nødt til at køre helt ned og kigge på den. Bilen stod syd for Graz tæt på den slovenske grænse. Uha, en lang tur på omkring 3.500 kilometer. Da jeg så kom derned, var bilen ikke så fin ud, som jeg havde forventet. Den vil jeg ikke have med hjem, sagde jeg. Men efter at have kigget bilen lidt nærmere efter i sømmene, så kunne jeg godt se at teknikken ikke fejlede noget, forklarer den Cosworth-gale Pølse-Gunnar.

Så hjem til Danmark kom bilen, og Gunnar gik straks i gang med en tiltrængt renovering af bilens udseende. Et nyt tag blev bl.a. svejset på og bilen totalt adskilt og malet i en fræk sort lakering.

- Jeg har ikke rigtig kunne få så meget at vide om motoren, udover at jeg kan se at den udvendigt har nogle af de dele, som de engelske racingkits består af. Men turbo og andre vitale dele er anderledes, og bilen er da også bygget til at køre baneløb i Østrig, fortæller Gunnar, der er spændt på at se hvad der gennem sig, når motoren en gang skal skilles ad.