Vmax-legende: Kan du huske Mørkets Fyrste?

Forfølg dine drømme

Det hele startede som en røvskadet Peugeot 206 GTI. Efter et års arbejde er den nu endt på forsiden af Vmax. Selv har jeg ubeskrivelig respekt for projektet, der ikke bare er det smukkeste matsorte bæst med luftundervogn, mega specielle hjul og overvældende styling, men også et symbol på at vi danskere sgu godt kan være med, når de tunge drenge leger på den store europæiske stylings-scene. Og være med i legen vel at mærke uden at man er født med et guld-æg i røven eller sælger narko for at finansiere projektet. Nej, Bjørns vinderbil er skabt ved almindeligt hårdt arbejde og hjælp fra de utallige kammerater og bilfreaks, der kommer hos Erlings Autolakering.

Så lad denne artikel være en opfordring til, at man gør som Bjørn og forfølger sine drømme om at bygge en fed bil. Men forvent ikke at du kommer sovende til det. Der skal noget til at vælte Mørkets Fyrste fra magten. Vi har nemlig ikke set det sidste fra denne Peugeot 206 GTI endnu…