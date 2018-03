Nostalgi: Kan I huske den svenske troldmand?

Hvor stod du i køen, da de håndværksmæssige færdigheder blev delt ud? Selv fik jeg en af de meget dårlige pladser nede bagerst, og er overhovedet ikke bleg for at indrømme, at det at skrue en kølerslange af en gammel bil, er lige så stor en udfordring for mig, som at sætte tapet op med bind for øjnene. Jeg håber virkelig, at der er garanti på mine ti tommelfingre, for de er helt klart leveret med betydelige fabrikationsfejl fra fødslen af.

Helt anderledes er det med Ronnie Hilmersson fra Holsby i Sverige. Helt seriøst har jeg ham mistænkt for at være en avanceret livsform fra en anden planet, der er blevet udstationeret på Jorden for at forstyrre vores opfattelse af verdenen. Eller også har den 24-årige elektriker bare et helt unikt og uhørt talent for biler og mekanik. Jeg ved at I vil være enige med denne betragtning, når I er færdige med at læse denne historie.