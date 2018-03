Mindeværdigt tilbageblik: 45 år med VW Passat

Den første Passat blev præsenteret for verdenspressen i maj-måned 1973 og i juli-måned samme år blev den introduceret. Den Giugiaro-designede Passat kom i første omgang som to- og fire-dørs med et coupé-lignende fastback-karrosseri og knapt et år senere fulgte stationcar-versionen kaldet Variant. Siden fulgte en 3- og 5-dørs hatchback-version med stor bagklap. Passat var fra starten af et hit, og allerede efter et år var det den mest solgte bil i Tyskland. I de syv år første generation af Passat var i produktion, rullede i alt 2,5 millioner styk af samlebåndet.

© bilmagasinet.dk