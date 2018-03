8 Mercedes-pickupper

Daimler-koncernen har overvejet at bygge en klassisk pickup i årtier, men man har ikke fundet biltypen interessant, fordi den hidtil mest har været til arbejdsbrug. De etablerede pickup-producenter som Toyota og Nissan har siddet tungt på markedet.

Der er nu så stor interesse for høje og firehjulstrækker-agtige biler, at det er muligt at lave en fornuftig business case ud af en bil til dem, der er villige til at betale lidt mere.

Beslutningen om at bygge og lancere X-klasse blev taget allerede i 2014, da den mangeårige partner Nissan henvendte sig. Nissan stod for at indlede produktionen af pickuppen Nissan Navara på deres fabrik i Barcelona, og havde ledig kapacitet.