8 fede biler med vippelygter

‪Ligesom man gik der i 80'erne med en Duran Duran-sang på hjernen og drømte om centermotorsportsvogne fra Lamborghini eller Ferrari, smed ellers så kedelige Toyota bomben.

I 1984 lancerede de MR2, en billig, pålidelig, økonomisk centermotorsportsvogn, som oveni kørte godt. Det kantede design mindede om en japansk lomme-udgave af Ferrari Testarossa, og klaplygterne var en integreret del, der først forsvandt med tredje og sidste generation af modellen.

Bag de to sæder ligger en pålidelig og omdrejningsvillig 4-cylindret 1,6-liters med 124 hk. Nok til at flytte den lille bil fra 0-100 km/t på under 9 sekunder.

Første generation er bestemt til at betale for penge, men det kan være svært at finde modeller, som ikke har fået 'Brian-turen'. Gå efter en original bil, og er du i tvivl, så kontakt den danske MR2-klub, der har masser af knowhow og erfaringer.