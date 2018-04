7 nye motorcykler fra MC Revyen 2018

Med 2018-nyheden K 1600 Grand America går BMW uden omsvøb efter Harley-kunderne i Guds eget land. Skamløst, vil nogle mene, for kunne folkene i Milwaukee finde på at lancere en bokser-twin med kardantræk i Europa? Næppe, kan vi kun sige. Men som Harley-Davidson forstår BMW at øjne efterspørgslen, når den er der. Og den er stor i USA.

K 1600 Grand America er dog ikke forbeholdt De forenede Stater, så det bliver ikke kun på Route 66 og Devil’s Elbow, men også på Roskildevej og Marguerite-ruten, at den fulldressede tourer kan antræffes.

Det tekniske basis er K 1600 Bagger, men over de integrerede sidetasker med den skrånende linie sidder en rummelig topboks, der samtidig agerer ryglæn for passageren. Standardudstyret omfatter elektrisk bakgear, så du let får den 364 kg tunge kæmpe på plads i parkeringsbåsen. Tophastigheden er begrænset til 101 Mph (162 km/t) – ifølge BMW af sikkerhedsårsager, da en motorcykel af denne type ansporer til ombygning, hvilket kan forringe stabiliteten ved høje hastigheder.