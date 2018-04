11 vilde biler som (desværre) aldrig blev til virkelighed

Det er meget sandsynligt, at du aldrig nogensinde har hørt om det franske bilfirma Mega før, og det er der en grund til. Ligeså hurtigt de opstod, ligeså hurtigt gik de i graven igen. Firmaet startede med at producere en model, de kaldte for Track, som var en mærkelig sammensmeltning mellem en offroader og en centermotorsportsvogn. De fik dog produceret fem eksemplarer af Track’en, hvilket gav dem blod på tanden. Næste projekt blev bilen, du ser her: Monte Carlo.

Modellen startede sit liv i et helt andet firma og under et helt andet navn. Monte Carlo Automobile (vi havde heller aldrig hørt om dem før) skabte nemlig et koncept under navnet Centenaire for at fejre bilklubben i Monacos 100-års jubilæum, men firmaet kunne ikke få enderne til at mødes, hvilket gjorde, at franske Mega kom forbi og opkøbte det hele.

Herefter videreudviklede de kraftigt på bilen, som endte med at få en V12-motor fra Mercedes. Produktionstallene er aldrig kommet frem, men der gisnes om, at kun to eksemplarer blev produceret.