10 vilde Lancia

Har du nogensinde klemt dig ind i en Lancia Stratos, så vil du vide, at den er skønnere at se på end at køre i. Men det er stadig nok for os, for en Stratos er en af de mest fantastiske biler i verdenshistorien. Ikke mindst fordi den er blevet udviklet med én ting for øje: Rally! Derfor er der en ekstrem hjulvandring, et ultrakort chassis, en forrude, der er inspireret af et flycockpit, samt en centermotor fra Ferrari. En anden sjov detalje er, at der i hver dør er gjort plads til en fullface-hjelm.

Videotest af Lancia Stratos: Den smukkeste rallybil

På rallybanerne gjorde Stratos det rigtig godt, men gadebilen, som Lancia skulle bygge for at kunne deltage i rally, var ikke den helt store succes. Der blev produceret 492 eksemplarer, men mange af dem fik lov til at stå og samle støv i flere år hos Lancia-forhandlerne i hele Europa, da de ikke kunne sælges. I dag er Lancia Stratos dog en yderst eftertragtet klassiker.

Motor

V6, 2.419 cm3, 12V, 190 hk