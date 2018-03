Konstruktørerne har altid stræbt efter at kunne stoppe biler hurtigere, og her ses et af de mere fantasifulde forsøg - raketbremser. To raketter blev skudt af i tilfælde af, at bremsepedalen blev trykket særligt langt eller hårdt ned. Raketterne betød, at man kunne bremse langt bedre, også i glat føre. Men det var som om, raketterne aldrig fangede an. Måske fordi ideen om at køre rundt med raketbrændstof ikke tiltaler nogen, eller tanken om at raketterne først var tændt, kunne de ikke stoppes igen, før de løb tør. Bedre bremser kan vi godt lide, men i form af raketter, ellers tak.

