10 biler fra MG som ændrede verden

I 1957 pakkede en flok MG-arbejdere sine ting og rejste tværs over Atlanten for at sætte en verdensrekord. Med sig havde de et strømlinet køretøj med en tunet 1,5-liters motor fra en MGA monteret.

Men det kræver en mand at styre sådan et køretøj, så fabrikken havde hyret Stirling Moss til at sidde bag rattet, når de skulle køre den helt ud på saltsletterne i Bonneville. EX181, som var den interne modelbetegnelse, nåede en hastighed på 395,31 km/t, hvilket var en ny verdensrekord.