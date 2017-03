Galleri: Her er de 16 kandidater til Årets Varebil 2017

Der var mere end en dansk Toyota-forhandler, der brød grædende samme, da Toyota meddelte, at Hiace udgik af programmet. Men nu er Toyota tilbage til varevognsmarkedet via et samarbejde med Peugeot/Citroën.

Aftalen fra 2013 indebærer, at de to koncerner samarbejder om udviklingen af næste generations varebil, der i Danmark nu. Den produceres af PSA Peugeot Citroën i Frankrig, og samarbejdet løber til efter 2020.