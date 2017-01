Friskt fjæs og flere kræfter til Ford's farverige fanebærer

Den nye Mustang har med Ford's egne ord fået et mere aggressivt look. Et look der genspejles i den nye lavere front med en ny grill, der giver et mere strømlinet udseende. Det mest iøjnefaldende er dog de nye ventilationskanaler i motorhjelmen og forlygter med fuld LED.

Den nye Mustang rammer de Nordamerikanske veje allerede dette efterår, mens Europa følger i begyndelsen af 2018.