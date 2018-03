Video: Verdens hurtigste traktor!

I 2015 satte dækproducenten Nokian verdensrekorden for den hurtigste traktor nogensinde. Rekorden fandt sted i Lapland og bag rattet sad firedobbelt WRC-verdensmester Juha Kankkunen.

Topfarten endte på 130 km/t, hvilket må siges at være rimelig hurtigt taget vogntøjet i betragtning. Som det jo altid er med rekorder, så står folk i kø for at slå dem – og det er selvfølgelig også tilfældet her. Denne gang er det intet mindre end Top Gear, som satte sig for at slå rekorden for verdens hurtigste traktor.

Med hjælp fra en orange traktor, der er udstyret med en 5,7-liters Chevy V8 small-block med 500 hk lykkes det ”The Stig” at ramme 140,34 km/t for enden af langsiden. Foruden den store V8’er, har den også fået opgraderet bremserne.

Den er blevet udstyret med 20” splitfælge hvorpå der er monteret gigantiske 54”. For- og baglygterne er lånt fra den lille sportsvogn Arial Atom. Sidst men bestemt ikke mindst, har den fået monteret en hækvinge, i stil med hvad du finder på en McLaren P1 GTR. Det er spændende at se, hvor længe Top Gear får lov at beholde den rekord.

Indtil videre kan du nyde videoen her: