Vi prøver skør Nissan X-Trail bygget til hunde

Du kender det sikkert godt – du har været ude at gå med hunden, og nu er den blevet så snavset, at du ikke har lyst til at lukke den ind i bilen igen.



Nissan X-Trail 4Dogs Concept er en skæg konceptbil, der med indbygget hundesalon og andre både praktiske og komfortorienterede indslag gør det til en drøm at være hund i en bil.



Ingen dyr led overlast under indspilningen af den følgende video – hundemodellen er en 40-kilos Dobermann/Labrador-blanding på 11 år, som hedder Bernadette.