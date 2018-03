Urimelig tung og dyr Peugeot 205 GTI sat til salg

Den høje vægt

Den høje vægt på 1.400 kg – ifølge Bil-Revyen anno 1991 vejer en almindelig Peugeot 205 GTI bare 875 kg – skal tilskrives, at bilen er armeret med både tykkere metal og glas for at beskytte den tidligere ejer, Bernard Arnault.Også affjedringen og bremserne er blevet opgraderet for bedre at kunne modstå, at den franske hatchback med armeringen vejer 525 kg mere, end den plejer.Det tunge arbejde er udført af firmaet, Labbé.