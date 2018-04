Mere stærk saft i hanerne hos benzinfirma

Som en melding sendt fra himlen har Shell valgt, at deres ubemandede stationer – det er dem, der hedder Shell Express – udfaser oktan 92-benzinen, og i stedet fylder V-Power med oktan 99 i standerne.



Shell oplyser, at skiftet fra den magre oktan 92-benzin til den mere fuldfede V-Power sker, da mange kunder har efterspurgt flere salgssteder for benzinen med det høje oktantal.



”Moderne motorer stiller større krav til brændstoffet. Særligt i dieselbiler er tryk og temperatur i motorerne langt højere og indsprøjtningssystemerne mere avancerede end for bare ti år siden. Det øger risikoen for, at der opstår belægninger i motoren, som nedsætter bilens ydeevne. Shell V-Power forebygger og fjerner belægninger i både dieselbiler og benzinbiler. Og ved at afvikle 92 oktan får vi nu plads til V-Power brændstof på Shell Express stationerne” udtaler Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi, der driver Shell netværket i Danmark.