Se 1.200 hestes MX-5 indhylle Vejle i tyk røg

Den New Zelandske drifter Mad Mike er i en klasse for sig. I samarbejde med Red Bull har han altid været kendt for spektakulære biler og ikke mindst drifts. I sin professionelle karriere har han se sidste mange år kørt Mazda – helt præcist Mazda’er med wankelmotor. I tidens løb har han kørt Mazda RX-7 og RX-8, som begge er udstyret med wankelmotoren fra fabrikken.

Nu har han ændret taktik og snuppet en lille Mazda MX-5 til opgaven. Den traditionelle 4-cylindrede sugemotor er skiftet ud til fordel for en wankelmotor, som må siges at være Mad Mikes signatur-motor. Der er dog ikke blot er tale om en standard wankelmotor, med en enkelt rotor. Nej, motoren er selvfølgelig en specialudviklet 4-rotors wankel-motor med, der takket være to gigantiske turboer, der fodrer dem med luft, så den yder 1.200 hestekræfter.

Hele videoen er filmet lige udenfor Vejle – nærmere bestemt Munkebjerg. Det snoede og kuperede stykke asfalt bliver ikke kun brugt til at inviterer udenlandske drifkører til Danmark. Hvert år danner det nemlig også rammen om et klassisk hillclimb løb, hvor klassiske biler kører om kap med stopuret.

Mad Mike jagter næppe hurtigste tid i denne video, men takket være de 1.200 hk, så kører han med al sandsynlighed ruten hurtigere end mange af de klassiske biler, der hvert år stiller til start til Munkebjerg Hillclimb.





Se videoen fra dengang Mad Mike forvandlede Vejle til en stor røgsky.