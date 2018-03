En standard BMW M2 er udstyret med en 3-liters rækkesekser med en enkelt turbo, der med sine 370 hestekræfter klarer 0-100 km/t på 4,3 sekunder. Og den baghjulstrukne bandit stopper først med at trække, når den rammer den elektroniske begrænsning på 250 km/t.

Men det kan naturligvis altid blive endnu vildere, og selvom en M2 dækker de flestes behov for power, så har schweiziske Dähler kastet sig over den kompakte sportscoupé i et forsøg på at gøre den endnu mere bidsk.