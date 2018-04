Så kig dog på vejen!

Sagen er, at bilkørsel ikke er en inaktivitet. Det er en aktivitet. Og oven i købet ét af de største ansvar, vi i det daglige påtager os. Det kræver fuld opmærksomhed, og er man ikke villig til (eller i stand til) at mønstre den, bør man lade være med at køre bil. Hvis telefonen er vigtigere end at følge med i trafikken, kan jeg anbefale at tage toget. Det har den fordel, at selve turen med de obligatoriske forsinkelser er af en varighed, der gør, at man rigtigt får tid til at hygge sig med katte-videoer og billeder af andres aftensmad.

Værst er det i forbindelse med helligdage. Her er motorvejsnettet fyldt op med mentalt fraværende individer blandet med dem, der maksimalt kører tre-fire ture om året, og derfor hverken har rutine eller overblik til at bruge motorvejen.

En påfaldende velholdt slut-halvfjerdser bil kan betyde én af to ting: enten er det et menneske, der virkelig går op i sin bil, og som også går op i at være en god bilist, eller også er det enkefru Sørensen, som maksimalt har haft bilen ude af garagen fem gange siden Halfdan gik bort for 25 år siden.

Hun er på vej på ferie på dæk, der er sprøde som beskøjter, sidder så langt fremme, at bakspejlet er bag hendes hoved, og så langt nede, at et periskop ville være det bedste sikkerhedsudstyr.

Når man blander hendes type med dem, der mener, at de ikke behøver at ofre den store energi på at kigge ud ad forruden, har man en sprængfarlig cocktail. Så når I bevæger jer rundt derude, så vær for guds skyld opmærksomme. Og vær især opmærksomme på, hvor mange andre, der ikke er det. Pas på jer selv og hinanden.

Klummen er bragt i Bil Magasinet nr. 310 (Juli 2017)