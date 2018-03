Rygtebørsen: The Grand Tour stopper efter tredje sæson

Mens Richard Hammond og James May har forholdt sig tavse, skriver Jeremy Clarkson på twitter, at det er morsomt at folk tror på Dailymail og det kan han have ret i. Det vil ikke være første gang, den udskældte tabloidavis udsender et falsk rygte. Selvsamme Clarkson vender dog for en stund tilbage til BBC, hvor han i 7 episoder skal være vært for en jubilæumsudgave af ”Hvem vil være millionær”.

Indtil videre kan rygterne hverken bekræftes eller afkræftes. Dog virker det voldsomt at kassere et show, man har investeret så mange penge i. På den anden side mangler Amazon ikke just kapital, hvis chef, Jeff Bezos er USA´s næstmest velhavende med en anslået formue på knap 500 mia kr.