Her er rigmændenes hemmelige paradis

Stedet for de priviligerede

Klaas senior er tre-dobbelt mester i den såkaldte EuroBOSS-serie for gamle F1-racere. Ved siden af holder to åbne Ascari A410 Le Mans-prototyper, som Zwart fik bygget med henblik på at deltage i Le Mans. I dag indgår de 775 hk stærke biler i Ascari Academy-flåden, der råder over alt fra Seat Ibiza op til F1-racere. Et andet sted står en Rolls Royce og venter på, at nogen skal køres i lufthavnen bag en Ford GT40 Replica og adskillige af de ultrasjældne Ascari-superssportsvogne til gaden. De var alt for dyre at fremstille, så bileventyret sluttede hurtigt.

Ascari er et surrealistisk sted for priviligerede biltosser. Når du kører derfra i en lejet VW Polo i stedet for i en sportsvogn eller en helikopter, føles dit liv lidt fattigt. Samtidig frydes du dog over, at der findes steder som her, hvor janteloven ikke eksisterer.

Hvis du er en af Danmarks velhavere med en superbil, så skynd dig at melde dig ind i Club Ascari og få brugt din superbil til det, den er designet til. I modsætning til Nürburgring, hvor hastighederne er ekstreme, og et stålautoværn fungerer som afkørselsareal, er der på Ascari plads til at lave fejltagelser.

Ascari afholder dog også trackdays for folk udenfor klubben. De koster fra 1.200 euro. Det er mange penge, men Ascari er også noget, der bør opleves mindst én gang i dit billiv.