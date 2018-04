Legetøj for de ekstreme nørder: Her er nogle af verdens største Lego-projekter

Ford Explorer

Hvad er det så vi kigger på her? Jo, det er en Lego-udgave af en Ford Explorer i oprindelig størrelse. Det havde selvfølgelig været lidt sejere, hvis det havde været en Mustang eller Ford GT, men eftersom modellen har været udstillet hos familiedestinationen Legoland i Florida, giver det mere mening.

Ford ville gerne have en realistisk Lego-model af Explorer’en, og det skal vi lige love for, at Ford fik. Der skulle 2500 timer, 22 medarbejdere og 382.858 Lego-brikker til at bygge den detaljerede modelbil. Den store model vejede hele 1200 kg, som er over halvdelen af den oprindelige Explorer’s vægt. Meget imponerende, hvis du tager vægten på en Lego-brik i betragtning.

Modelbilen var udstillet i Legoland Floria i 2012.