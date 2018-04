Latterligt: Vil nedlægge Top Gear-banen

Ikke første gang

Optræder på Playstation og Xbox

Det er imidlertid ikke første gang, at skyerne har trukket sammen over Top Gear-banen. Også i 2016 var bygherrer ude efter at nedlægge Top Gear-banen for i stedet at bygge på grunden. Dengang blev planerne ikke til noget.Med fare for at den sidste bil har sat en omgangstid på Top Gear-banen, må fans af både TV-programmet og selve banen måske ty til et digitalt fix næste gang, der skal køres på banen. I Playstation-spillet Gran Turismo 5 og Xbox-spillene Forza Motorsport 4-7 optræder banen.