Klumme: En højreorienteret bøn til folket!

Jeg slår koldt vand i blodet og triller langsomt hjem med lidt over den tilladte hastighedsgrænse. Efter en køretur op gennem Tyskland er 110 km/t alarmerende søvndyssende på den her tid af døgnet. I Tyskland bliver der taget hånd om dén problematik med variable hastighedsgrænser. Mellem 22 og 06 er der mange steder fri hastighed, og jeg så gerne det samme indført herhjemme. Men det ville kræve en del bilister tilbage på køreskolen. Har du kørt en lang tur blandt velopdragne tyske bilister, lægger du mærke til, hvor skidt det står til herhjemme.

En søvnig Vectra B

Klassikeren viser sig før Farø-broen: En rustbunke af en Opel Vectra B med søvnige baglygter trækker ud for at overhale en lastbil langt ude i horisonten. Langsomt snegler han sig ind på vogntoget under hastighedsgrænsen, og han hænger næsten fast på vejstriben, da han halvhjertet trækker ind igen.

Hvor svært kan det være at tjekke spejlene, trække ud, når der er fri bane, accelerere og få overhalingen overstået? I Tyskland kommer bilerne susende med 250 km/t i overhalingsbanen, og det giver et vist incitament til at kigge i spejlene før et vognbaneskift. Dernede er det ulovligt at forsinke bagfrakommende trafik.

Der skal naturligvis være plads til alle biler på motorvejen, hvilket bringer mig til en anden udannet type: Dem, der kommer flyvende bagfra med den dobbelte hastighed i tæt trafik på en tosporet motorvej for at lægge sig demonstrativt tæt på din bagkofanger, mens de slingrer utålmodigt fra side til side, gestikulerer og morser med fjernlysblinket, at du er en idiot, selv om du har speederen i bund og ikke kan passere den 50 tons lastbil i indersporet hurtigere, end du gør. Det er voldsomt provokerende.