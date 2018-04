Hvad har en bil, en kran og et højhus har med hinanden at gøre?

Kampagnefilmen er blevet til i et samarbejde med bilinspektører, der har udregnet og testet, hvilke kræfter, der er på spil, hvis man kører galt med 90 km/t. og fx rammer et vejtræ.

- Vi håber, at det her er en øjenåbner for mange. Mens de fleste har stor respekt for højder, så opfatter mange bilister ikke farten på vejene som noget risikabelt. Med filmen prøver vi at koble de to ting sammen og vise, at det er de samme fysiske kræfter, der er på spil, hvis det går galt, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Trafikulykker koster dyrt

Foruden de store menneskelige omkostninger ved fartulykker, har ulykker på vejene også en økonomisk betydning for samfundet. Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal for 2017 viser, at 183 personer mistede livet i trafikken og cirka 3.000 kom til skade.

De gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger per personskade i trafikken er på 5 millioner kroner ifølge DTU. Det er for eksempel udgifter til politi- og redningsarbejde, hospitals- og plejeudgifter, manglende skatteindtægter, velfærdstab m.m.